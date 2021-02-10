Одесса встречает фигуристов из 10 стран мира

11-13 февраля в одесском Дворце спорта состоится Международный турнир по спортивным танцам на льду LuMi Dance Trophy.

Торжественное открытие соревнований — 11 февраля в 15:45 в онлайн-режиме без зрителей.

Как сообщает официальный сайт города, в соревнованиях примут участие спортсмены — члены национальных федераций и ассоциаций по фигурному катанию (всего 36 спортивных пар) из десяти стран: Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Израиля, Кипра, Нидерландов, России, Турции, Франции и Украины.

На лёд готовятся выйти ведущие украинские танцевальные дуэты, среди которых победители и призёры чемпионата Украины и престижных международных турниров, в частности: Александра Назарова/Максим Никитин, Дарья Попова/Владимир Беликов, Мария Голубцова/Кирилл Белобров.

Отмечается, что в группе юниоров будут соревноваться также сильнейшие украинские танцоры: Лика Бондарь/Артём Коваль, Мария Пинчук/Никита Погорелов, Анастасия Саммел/Алексей Щуров, Елизавета Крапивна/Даниил Ефременко, Ульяна Прядун/Максим Бондаренко.

Большая группа украинских спортсменов готовится стартовать также в категориях: Advance Novice, Intermediate Novice, Basic Novice.

Для юных одесских фигуристов олимпийский чемпион Виктор Петренко планирует провести мастер-класс.

Спортивное мероприятие пройдёт под патронатом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Международный турнир LuMi Dance Trophy пройдёт без зрителей с учётом противоэпидемических мероприятий и карантинных ограничений.

Кстати. Одесса является одним из основных центров развития фигурного катания в Украине и известна своей школой фигурного катания. С именами одесситов — олимпийских чемпионов Виктора Петренко, Оксаны Баюл, призёров Олимпийских игр, танцоров Елены Грушиной и Руслана Гончарова связаны самые яркие страницы украинского и мирового фигурного катания.

В Одессе работает специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию «Льдинка».

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