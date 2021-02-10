В Одессе правоохранители пресекли работу борделя

В Одессе правоохранители пресекли работу заведения по оказанию интимных услуг.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

Установлено, что место разврата удерживали четыре человека. Их противоправную деятельность разоблачили работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством местной прокуратуры №3. В течение нескольких месяцев правоохранители проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий для подтверждения вины правонарушителей.

Доказано, что в одной из квартир в Приморском районе города двое уроженцев Одесской и Луганской областей — 20-летняя девушка и 41-летний мужчина — организовали место для оказания наемными ими женщинами интимных услуг за денежное вознаграждение. Помогали им в содержании незаконного бизнеса две местные жительницы возрастом 41-го и 42-х лет. Они подбирали женщин, согласных заниматься проституцией, обеспечивали в месте разврата порядок и соблюдение установленных правил поведения, размещали в Интернете объявления о предоставлении интимных услуг для желающих их получить и вели учёт полученной прибыли.

Отмечается, что в созданном борделе, на дому фигурантов и автомобиле, который использовался ими в преступной деятельности, правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, черновые записи, компьютерную технику, банковские карточки, деньги и другие вещественные доказательства, которые имеют непосредственное доказательственное значение для уголовного производство.

«По результатам предварительного расследования трём лицам уже объявлено о подозрении в сутенёнерстве и вовлечении женщин в занятие проституцией по ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от четырёх до семи лет», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в Одесской области 15 июля 2020 года разоблачили сразу после получения очередного перевода неправомерных средств в размере 1 200 долларов США двух сотрудников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области за «крышевание» борделя.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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