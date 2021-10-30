Президент в Измаиле осмотрел новый дворец спорта

В рамках рабочей поездки в Одесскую область 30 октября Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел Измаильский дворец спорта, возведение которого длилось девять лет и завершилось благодаря включению объекта в Национальную программу «Большое строительство».

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что сооружение спорткомплекса проходило с применением современных технологий. Это позволило создать максимально комфортные условия для маленьких и взрослых спортсменов Измаила.

«Дворец спорта состоит из пяти блоков, в которых расположен большой многофункциональный зал для командных видов спорта, 25-метровый бассейн со зрительскими трибунами на 250 мест, административно-бытовой блок, тренажёрные залы, зал для соревнований по силовым видам спорта со зрительскими трибунами на 40 мест. Пропускная способность спортивного учреждения – 160 посетителей в смену, — говорится в сообщении.

На территории дворца спорта расположен роллердром для тренировок скейтбордистов, баскетбольная и волейбольная площадки, для занятий гимнастикой, теннисный корт, беговые дорожки, плоскостные спортивные сооружения. Также здесь есть современные детские площадки и пространство для отдыха.

Для доступа маломобильных групп населения в здании дворца спорта установлены пандусы.

«Очень классный комплекс. Действительно, здесь чувствуешь настоящее вдохновение для занятий разными видами спорта! Теперь у каждого жителя Измаила есть все возможности для того, чтобы вести активный и здоровый образ жизни. Хочется видеть больше подобных мест по всей Украине», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 29 октября в Одессе Зеленский принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей при Главе государства, посетил Одесский национальный художественный музей, где ознакомился с планом его реставрации, а также осмотрел приобретённый за счёт государства научно-исследовательский ледокол «James Clark Ross», переименованный в «Ноосферу» и научно-исследовательского судна «Борис Александров», ранее называвшееся «Бельгика», которое Украина получила в подарок от Бельгии.

Фото: ОПУ

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