Население Украины стареет и сокращается

Население Украины стареет, а рождаемость уменьшается. В то же время, экономическая ситуация ухудшается.

Об этом сообщила доктор наук по государственному управлению, эксперт по миграции Елена Малиновская, представляя последний выпуск издания «Миграция в Украине: цифры и факты», пишет Укринформ.

«Население не только численно сокращается, но и стареет, то есть увеличивается доля пожилых людей, уменьшается доля детей», — сказала она.

Малиновская представила статистику, согласно которой в Украине в 2018 году проживало 42,4 млн человек, а в 2020 году уже 41,6 млн человек.

“Это только расчётные данные, потому что мы ждём официальной переписи в Украине, которой не было более 20 лет. Но тенденция именно такова”, — прокомментировала эксперт.

Она представила данные, согласно которым в 2020 году в Украине умерло 616,8 тыс. человек и 293,4 тыс. — родилось.

“В экономической сфере, так же как в демографической, нам нечем похвастаться. ВВП Украины в прошлом году сократилось на 4%. Значительно возросла безработица”, — констатировала Малиновская.

Она отметила, что прошлогодний показатель ВВП был ниже (142,3 млрд долл.) показателя 2013 года (183,3 млрд долл.). В расчёте на одного человека это составляет 3424,8 доллара в 2020 году против 4030,3 долларов в 2013 г., уточнила эксперт.

Кроме того, высока проблема безработицы и бедности в Украине. В частности, на конец 2020 г. уровень безработицы составлял 10,1% населения, а 23% украинцев считались живущими за определённым пределом бедности.

Кстати. «Миграция в Украине: цифры и факты» выходит каждые два года при содействии Международной организации по миграции.

Как сообщала Одесса News, согласно отчёта ООН, Украина вошла в список стран, население которых к 2050 году сократится более чем на 20 процентов.