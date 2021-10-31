Одесситы без тепла вошли в зимнее время

В ночь на 31 октября, воскресенье, в 4 часа утра одесситы, как и вся Украина, перешли на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад. Однако отопительный сезон в городе начнётся лишь завтра, 1 ноября, и то не у всех и не везде.

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти четыре десятилетия. По традиции стрелки сдвигают осенью и весной — в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта. Таким образом следующие сутки в выходной день автоматически увеличиваются на час.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Верховная Рада в марте этого года отправила на доработку в комитет законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», который предлагает отменить сезонные переводы часов и, таким образом, оставить в Украине «зимнее» время. Однако подобные законопроекты вносились и ранее, но время менялось, по традиции, дважды в год.

Завтра, 1 ноября, в Одессе официально стартует отопительный сезон 2021-2022 годов, о чём соответствующее распоряжение №937 подписал Одесский городской голова.

Включение систем теплоснабжения, согласно распоряжения, будет проходить поэтапно: сначала включение централизованного отопления будет обеспечено на объектах здравоохранения, в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

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