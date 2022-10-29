В 4 утра 30 октября Украина перейдёт на зимнее время

30 октября украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на 1 (один) час назад.

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти четыре десятилетия, и, по традиции, стрелки сдвигают осенью и весной – в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

В этом году украинцы перейдут на зимнее время 30 октября в 4 утра. Таким образом, следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 г. №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Кстати. Верховная Рада в марте 2021 года отправила на доработку в профильный комитет законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», предлагающий отменить сезонные переводы часов и, таким образом, оставить в Украине «зимнее» время.

Как сообщала Одесса News, «летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введён в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.

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