Верховная Рада легализовала медицинский каннабис

Верховная Рада Украины 21 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №7457 о медицинском каннабисе.

Об этом депутат от «Слуги народа» Ольга Стефанишина сообщила в Facebook.

По её словам, «за» проголосовали 248 парламентариев.

«Медицинскому каннабису в Украине быть! Три года – долгий путь, который мы прошли вместе! Спасибо всем», – написала чиновница родом из Одессы.

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк уточнил, что законопроект не поддержали две фракции.

«Нули только от «Европейской солидарности» и «Батьківщини», – отметил он.

Железняк объяснил в Telegram, что закон регулирует использование каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.

«Распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством», – написал он.

Депутат также отметил, что производство лекарств с марихуаной будет жёстко контролироваться на всех этапах.

«Выращивать смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту. Препараты на основе медканнабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это сейчас происходит с морфином», – добавил нардеп.

Документ должен подписать Президент Украины, он вступит в силу через полгода после публикации.

Для справки. Авторы законопроекта заявляют, что хотят создать условия для расширения доступа пациентов к необходимому лечению и проведению научных исследований по эффективности конопли. По оценке Офиса президента Украины, ещё в 2020 году в препаратах на основе каннабиса нуждались по меньшей мере 2 миллиона украинцев.

В первом чтении законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли с медицинской, научной и промышленной целью Верховная Рада приняла 13 июля 2023 года. Инициатива, в частности, прописывает требования к выращиванию растений каннабиса, производству, хранению, перевозке растений и препаратов из конопли, а также предусматривает контроль за оборотом каннабиса. Купить лекарство, согласно законопроекту, можно будет в аптеках при наличии электронного рецепта врача.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Государственное бюро расследований во время спецоперации в Одесской области положило конец деятельности группировки, наладившей масштабный наркобизнес по выращиванию каннабиса в теплицах.

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