В Одессу вновь придёт зимнее время

В Украине каждый год осенью переходят с летнего времени на зимнее. Соответственно, стрелки часов переводят на час назад.

Стало известно, когда это нужно сделать в 2022 году.

Об изменении сезонного времени в Украине говорится в постановлении Кабмина №509 ещё от 13 мая 1996 г. «О порядке исчисления времени на территории Украины». Как отмечается в документе, переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в четыре утра: стрелки часов переводят на час назад.

В 2022 году Украина перейдёт на зимнее время в ночь с субботы на воскресенье, 30 октября, в 04:00. Ночь станет длиннее, и мы сможем поспать на один час больше.

Причина переходить каждый год на зимнее время – сокращение расходов на электроэнергию. Также увеличивается световой день.

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введён в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.

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