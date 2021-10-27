В Одессе в воскресенье вновь вернётся зимнее время

На территории Украины действует время второго часового пояса (киевское время) с ежегодным переводом часовой стрелки.

Перевод часов на зимнее время произойдёт в последнее воскресенье октября, 31 числа, в 04:00, на 1 час назад.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введён в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod