Нацполиция: Решение о комендантском часе — только рекомендательное

Решение комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ограничения свободы передвижения граждан в выходные дни носит рекомендательный характер, обязательным оно может быть только при условии введения чрезвычайного положения.

Такое разъяснение дало Управление коммуникации Нацполиции Украины.

«В нескольких регионах местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля до 06 часов утра 13 апреля). Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения», — говорится в разъяснении.

В то же время в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Постановлением Кабинета министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мер и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Полиция и Нацгвардия прежде всего проводит обширную разъяснительную и профилактическую работу среди граждан относительно необходимости их соблюдения.

Как сообщала Одесса News, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской облгосадминистрации рекомендует усилить карантин на территории Одессы, Подольска и села Усатово Беляевского района для предотвращения распространения коронавируса.

Фото: Максим Войтенко/Одесса Медиа