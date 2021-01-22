Что делать в Одессе в последние строгие карантинные выходные дни 23-24 января

К сожалению, из-за карантинных ограничений музеи, театры и другие культурно-зрелищные заведения в Одессе в эти субботу и воскресенье ещё будут закрыты.

Но выбор есть: подышать у моря свежим воздухом, прогулять по Приморскому бульвару, пройтись одесскими улицами и полюбоваться фасадами архитектурных зданий, ведь в ежедневной суете мы так редко замечаем их красоту. А можно с пультом в руке лежать на диване перед экраном телевизора, или за компьютером и дистанционно посмотреть спектакли, послушать познавательные лекции и даже побывать на музейной экскурсии.



Выбор, как всегда, за Вами!

23 января в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А.В. Блещунова состоится бесплатная онлайн-экскурсия «Символика в исламском искусстве». Начало — в 12:00. В ходе экскурсии заместитель директора музея Зоя Шинчук ознакомит с коллекцией произведений исламского искусства из экспозиции зала «Мусульманский Восток». В Доме Блещунова это особое место — красочные ковры, предметы мебели, изящные женские и мужские украшения, которые навевают воспоминания о волшебном мире восточных сказок. Экскурсию можно посмотреть на официальной странице департамента культуры и туризма Одесского городского совета в Facebook и на сайте Personalguide.

23 января в онлайн-лектории турагенства «Тудой-сюдой» пройдёт очередная увлекательная лекция об Одессе. На этот раз, лекторы коснутся темы детской литературы и одесского детства. Старт в 19:00. Стоимость – donation.

В ночь с 23 на 24 января в медитационном центре Shantambala пройдёт фестиваль «Ночь Гонгов». Вибрация гонгов помогает наладить связь тела и души, гармонизирует и помогает лучше понять себя. Гонг-медитацию проведёт музыкант, звуко-терапевт и гонг-мастер Игорь Наказной. Организаторы советуют взять с собой коврик для йоги, спальник и комфортную одежду. Старт в 21:00. Стоимость участия – 1 200-1 500 грн.

24 января в 19:00 в Доме клоунов — «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения — подарит одесситам и гостям города Театр «Маски». В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски». Цена билетов от 180 до 340 гривен.

23-24 января на странице Одесского театра музкомедии в Facebook покажут фолк-шоу бывшего художественного руководителя Музкомедии Алексея Якубова. Это будет попурри из различных номеров, оперетт и мюзиклов. Записи сделаны в 90-е годы прошлого века. Показы продлятся до 24 января. Начало в 20:00.

23-24 января работы одесской художницы Ирины Локтионовой можно детально рассмотреть и приобрести в Галерее 202 в Пассаже и в экспериментальном театре “Твари” на Преображенской. Художница рисует очаровательных котиков. Под её кистью пушистые домашние питомцы превращаются в разноцветных и очень милых сказочных существ.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Культурометр