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В Украине подтвердили 73 смерти от COVID-19

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В Украине по состоянию на утро субботы, 11 апреля, зарегистрировано 2 511 случаев заражения коронавирусом, 73 человека умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

«По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество выздоровевших (79 пациентов) превысило количество летальных исходов (73 пациента). За сутки были зафиксированы 308 новых случаев», — говорится в сообщении.

На данное время коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 151 случай;
  • Волынская область — 52 случая;
  • Днепропетровская область — 55 случаев;
  • Донецкая область — 11 случаев;
  • Житомирская область — 74 случая;
  • Закарпатская область — 60 случаев;
  • Запорожская область — 64 случая;
  • Ивано-Франковская область — 274 случая;
  • Кировоградская область — 106 случаев;
  • г. Киев — 396 случаев;
  • Киевская область — 149 случаев;
  • Львовская область — 96 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 0 случаев;
  • Одесская область — 51 случай;
  • Полтавская область — 24 случая;
  • Ривненская область — 103 случая;
  • Сумская область — 69 случаев;
  • Тернопольская область — 208 случаев;
  • Харьковская область — 8 случаев;
  • Херсонская область — 28 случаев;
  • Хмельницкая область — 18 случаев;
  • Черновицкая область — 409 случаев;
  • Черкасская область — 93 случая;
  • Черниговская область — 9 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщала Одесса News, состоянием на 8 утра 11 апреля в мире коронавирусом заболели 1 639 632 человека. Из них 102 734 умерли.

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