22-24 февраля одесским ученикам в школу идти не придётся

С 22 по 24 февраля, по рекомендации Министерства образования и науки Украины, в учебных заведениях Одессы всех типов и форм собственности рекомендуется осуществлять образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что такая превентивная мера применяется перед годовщиной начала войны России против Украины с целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.

Как сообщала Одесса News, вступил в силу приказ Министерства образования и науки от 11 января 2023 года №19, согласно которому учащиеся 4-х и 9-х классов освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в 2022/2023 учебном году.

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