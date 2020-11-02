Хищение: школу в Одессе не достроили, но в карман положили 17 миллионов

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении руководителю предприятия-подрядчика в служебном подлоге и присвоении 17 миллионов бюджетных средств.

О подробностях сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, подрядчик совместно с другими лицами, осуществлявшими технический надзор, присвоили бюджетные средства при строительстве школы в жилом районе им. Котовского в Одессе.

Установлено, что подозреваемый внёс в акты приема выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и их стоимости, и подписал их.

Вследствие таких противоправных действий государству нанесено более 17 млн ​​грн ущерба.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ НП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 30 октября Одесская местная прокуратура №4 сообщила о подозрении руководителю предприятия-подрядчика по выполнению ремонта здания и элементов благоустройства прилегающей территории учебного заведения в Суворовском районе Одессы в присвоении 1,5 миллионов гривен бюджетных средств путём злоупотребления своим служебным положением и в служебном подлоге.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры