Завершено расследование о похищении 20-летнего одессита

Одесские полицейские завершили досудебное расследование в отношении подозреваемых в незаконном лишении свободы 20-летнего парня, которого вывезли в Киев и вымогали у его родителей 1 миллион долларов США за освобождение.

Как сообщала Одесса News, в марте этого года злоумышленники похитили 20-летнего парня и вывезли его в Киев. Они несколько дней удерживали потерпевшего связанным в арендованной квартире, требуя у его родителей миллион долларов США.

Правоохранители установили участников преступного сговора. Ими оказались пятеро выходцев из Закавказья и двое жителей Одесской области в возрасте от 21-го до 44-х лет. Сейчас шестеро находятся в следственном изоляторе, один — под круглосуточным домашним арестом, сообщает Нацполиция в Одесской области.

По результатам предварительного расследования фигурантам объявили подозрения по двум статьям: ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что максимальное наказание, которое им грозит, — до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция