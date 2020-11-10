Эксперты рассматривают четыре сценария событий с пандемией COVID-19

Пандемия коронавируса, по мнению экспертов, будет продолжаться по четырём основным сценариям и, в конце концов, может привести к изменению модели жизни человечества.

Возможные сценарии изложил во время Львовского форума по вопросам безопасности профессор Национального университета обороны и ассоциированный профессор Национальной школы политических и административных исследований в Бухаресте Юлиан Кифу, сообщает Укринформ.

Эксперт сразу отметил, что сказать конкретно, сколько этот кризис будет продолжаться, пока невозможно, ведь «временные изменения могут стать перманентными, если локдауны будут повторяться со временем».

Эксперты, по словам Кифу, рассматривают четыре сценария, связанные с пандемией в проекции на ближайшее будущее. Первый: после трёхмесячной паузы вирус просто исчезнет естественным путём, и человечество движется дальше. Но, признал сам профессор, этот сценарий является самым маловероятным.

Второй (более опасный): выработка в течение 3-6 месяцев иммунного барьера среди активной части населения, «самоиммунизация» (такой путь, однако, продемонстрировал побочные последствия в таких странах, как США, Великобритания, Швеция).

Третьей альтернативой является 12-18 месяцев локдаунов, которые завершатся благодаря вакцине.

Но, продолжил Кифу, вирус вполне вероятно может повторяться в будущем по «грипповой модели» (меняя штаммы), что будет означать четвёртый сценарий — жить с этим вирусом и, следовательно, изменить стиль жизни.

Кстати. Львовский форум по вопросам безопасности-2020 посвящён поиску ценностей нового мирового безопасности порядка, а также формированию Стратегии безопасности в Чёрном море. Он продлится с 9 по 14 ноября. Всего 6 вебинаров будут касаться международной безопасности в постковидном мире, поиска модели сотрудничества между странами Чёрного моря и защиты информационной идентичности человека в условиях растущей информатизации общества.

Между тем, по данным Worldometer на утро 10 ноября в мире зафиксировано 51 245 233 (+506 609 за сутки) заболевших, 1 269 326 (+7184) умерших и 36 056 102 (+260 497) избавившихся от болезни.