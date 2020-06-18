В Болграде предприниматели ворвались в райгосадминистрацию

Около ста предпринимателей Болграда Одесской области устроили 18 июня стихийный митинг у здания районной госадминистрации, чтобы выразить возмущение по поводу введения карантинных мер на территории района.

Поскольку председатель РГА Андрей Кучмиев к участникам акции не вышел, предприниматели ворвались в здание, требуя с ним встречи.



«Мы требуем от властей отменить карантинные меры, которые не дают нам возможности торговать на рынках и в магазинах, заставляют закрыть учреждения общественного питания», — сказал Укринформу один из участников акции протеста.

Местные предприниматели собрали подписи под обращением к руководству райгосадминистрации.

В свою очередь, руководство РГА обнародовало сведения о текущей эпидемической ситуации в Болградском районе. В частности, по состоянию на 18 июня здесь лабораторно подтверждён 91 случай больных коронавирусом. Больше всего инфицированных COVID-19 в населённых пунктах Дмитровка (41), Криничное (14), Городное (11), Болград (8).

«Состояние 63 больных удовлетворительное, 28 из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Среди больных 14 медработников и 8 детей в возрасте до 17 лет. Сейчас 7 человек вылечились от коронавируса, одна пациентка умерла», — отмечается в сообщении пресс-службы Болградской РГА.

Как сообщала Одесса News, учитывая угрожающую ситуацию с распространением коронавируса комиссия по ТЭБ и ЧС ввела с 18 июня на территории Болградского района карантинные меры для недопущения распространения COVID-19.

Фото и видео: Укринформ