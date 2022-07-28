Одессит производил дорогое шаманское на маленьком заводике в собственном доме

Завод по производству шампанского находился в собственном доме на территории Одесского района, а товар реализовывался как в области, так и в других регионах страны.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как установили оперативники департамента, местный житель наладил подпольное производство алкогольной продукции в собственном доме. Помещение он обустроил необходимым оборудованием, что обеспечивало весь цикл изготовления алкоголя. Изготовленные «кустовым способом» без соблюдения технологического процесса игристые вина хранил у себя дома.

Отмечается, что во время сбыта фальсификатор использовал логотип торговой марки производителя, уже длительное время не осуществляющего свою деятельность.

«Оперативники УСС и следователи следственного управления областной полиции провели санкционированные обыски в подпольном цехе и на складе. Изъяли винопродукцию, компоненты для её изготовления и оборудование. Решается вопрос об уведомлении организатора нелегальной деятельности о подозрении по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины», — говорится в собщении.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры продолжается. Устанавливаются лица, причастные к подпольному бизнесу.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества, изъятием и уничтожением незаконно производимой или приобретённой продукции, оборудования для её изготовления.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в Одесской области правоохранители прекратили производство водочных напитков, представлявших угрозу для жизни и здоровья людей.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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