В Одесской области установили комплекс радиоактивного контроля

Современный комплекс автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов ТЅА установили в пункте пропуска «Розаливка» Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на Белгород-Днестровский погранотряд.

«Поставка комплекса, пусконаладочные работы и испытания осуществлены в рамках реализации совместного с Министерством энергетики США проекта международной технической помощи «Выявление и пресечение ядерной контрабанды». Стоимость проекта — 3 миллиона 801 тысяча гривен», — отметили пограничники.

Отмечается, что установка комплекса повысит технические возможности пограничных нарядов и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению радиоактивных веществ через государственную границу Украины.

Как сообщала Одесса News, Одессу посетила делегация Таможенно-пограничной службы США, целью которой было улучшение и совершенствование системы безопасности государственных границ Украины, эффективная реализация широкого спектра технических рекомендаций, а также обмен полезным опытом.