Одесские пограничники задержали китайца с монетами и медалями СССР

Предметы, которые могут представлять культурную или историческую ценность, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили в пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой.

Как сообщает Госпогранслужба, во время осмотра личных вещей пассажира рейсового автобуса, гражданина Китая, было обнаружено 70 монет из белого металла, предварительно серебра, 1921 – 1930 годов выпуска, а также 16 медалей времён СССР.

24-летний студент-иностранец объяснил, что коллекцию ему якобы передал товарищ, который приобрёл их на одном из рынков Киевской области и попросил забрать домой.

Вещи, которые могут представлять культурную и историческую ценность, изъяты.

Продолжается экспертиза, — отмечается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года пограничники Подольского отряда совместно с представителями Управления миграционной полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области разоблачили схему переправки за границу граждан призывного возраста.

Фото: Госпогранслужба

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