Высокоэненергетическое акустическое событие зафиксировано над Киевом

На территории Украины 19 апреля было зафиксировано высокоэненергетическое акустическое событие.

Об этом сообщила пресс-служба Главного центра спецконтроля Государственного космического агентства Украины.

«19 апреля 2023 года в 21.57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчётное место эпицентра взрыва находится в Киевской области», – говорится в сообщении.

В центре отметили, что событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. Информация уточняется.

Для справки. Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе. Позже в Киевской городской военной администрации предположили, что это якобы был космический спутник «RHESSI» NASA, который должен был упасть на Землю. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала заявил, что свечение – результат работы ПВО, но позже удалил сообщение.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что, по предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита.

NASA заявило, что на момент появления вспышек в Киеве их спутник RHESSI ещё был на орбите.

Как сообщала Одесса News, межпланетный корабль Starship компании Илона Маска SpaceX может отправиться в свой первый полёт в апреле 2023 года.

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