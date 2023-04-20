НАБУ начало производство по делу ОПЗ по инициативе нардепа Дубинского

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство о возможном злоупотреблении служебным положением должностными лицами Фонда госимущества и членами наблюдательного совета Одесского припортового завода по заявлению нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции, а фракция «Слуга народа» исключила его из своего состава.

Об этом со ссылкой на полученные документы написало 19 апреля агентство «РБК-Украина«.

Редакция отмечает, что инициатива Дубинского может быть связана с интересами бизнесмена Игоря Коломойского.

«В самой компании предполагают, что такие действия со стороны нардепа предположительно обусловлены тем, что компанию «Укрнефтебурение», связанную с бизнесменом Игорем Коломойским, в 2020 году не допустили к сотрудничеству с Одесским припортовым заводом из-за неконкурентных действий», – сказано в материале.

Агентство цитирует заявление Одесского припортового завода, выпущенное в марте 2020 года. Новость о заявлении публиковало «Суспільне».

«При предложенной компанией «Укрнефтебурение» цене в $77 за тонну карбамида и $39,5 за тонну аммиака невозможно обеспечивать безубыточную бизнес-модель (…) завышенное ценовое предложение создавало риск невыполнения давальщиком собственных контрактных обязательств, следствием чего были бы регулярные остановки производственного процесса на Одесском припортовом заводе», – отмечали на ОПЗ.

В материалах НАБУ сказано, что попытки провести конкурс срывались руководством ФГИУ и лояльным к фонду руководством завода, пишет агентство.

«Как известно, сегодня компания «Укрнефтебурение», в интересах которой и было начато уголовное производство по «делу Сенниченко», находится под арестом и передана на баланс АРМА из-за того, что пользовалась противоправным спецразрешением на добычу нефти, газа и конденсата», – сказано в статье.

«РБК-Украина» цитирует постановление Печерского районного суда Киева.

«По материалам производства среди прочего установлено, что должностные лица ЧАО «НАК «Надра України», Государственной службы геологии и недр Украины, ЧАО «Девон», ООО «Сахалинское», ООО «Сириус-1», ЧАО «ВК «Укрнефтебурение» и ООО «Ист Юроуп Петролеум» в период 2000–2023 годов по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица, используя своё служебное положение, вопреки интересам службы, путём заключения и исполнения договоров (…) совершили злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия», – сказано в судебном документе.

По информации агентства, вместо «Укрнефтебурения» после исключения её из конкурса была выбрана компания «Агро Газ Трейдинг», которая также фигурирует в деле НАБУ.

В “Агро Газ Трейдинг” заявили, что не согласны с обвинениями и готовы сотрудничать со следствием, потому что их работа с Одесским припортовым заводом была полностью прозрачна и законна.

«Для меня эти обвинения были очередным шоком и полной неожиданностью, я не согласен с мнением следствия, не считаю себя участником организованной преступной группы. Вся деятельность нашей компании и до сотрудничества с ОПЗ, и в дальнейшем всегда была связана с исключительно законным полем и соответствием всем законодательным нормам. Мы в управлении компанией старались применять лучшие мировые практики», – рассказал управляющий партнёр компании «Агро Газ Трейдинг» Александр Горбуненко.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года бывшему главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко сообщили о подозрении в создании преступной группировки, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств крупных госпредприятий, среди которых Одесский припортовый завод.

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