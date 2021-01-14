Глава Одесской ОГА побывал на ОПЗ и «Телекарт-Прибор»: что обещал

Глава Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий посетил Одесский припортовый завод, а также ООО «Телекарт-Прибор», ознакомился с их работой.

Об этих визитах сообщает пресс-служба ООГА.

Посещение предприятий связано, прежде всего, с наиболее актуальным сегодня, во времена пандемии, процессом — производством медицинского кислорода.

Сергей Гриневецкий дал высокую оценку организации этого процесса на ОПЗ, который полностью лицензирован и внедрён в действие. 12 января в АО «ОПЗ» состоялась отгрузка первых 9-ти тонн кислорода медицинского жидкого. Продукт производства завода поступил по медицинскому назначению.

Гриневецкий выразил благодарность руководству и специалистам завода за высококачественное и оперативное выполнение задания, ведь это является одной из составляющих национальной безопасности.

Руководитель области пообещал довести до сведения Президента и правительства проблемные вопросы, решение которых позволит ОПЗ стать прибыльным, в частности, урегулировать ситуацию, которая сложилась в настоящее время по долговым обязательствам завода НАК «Нафтогаз Украины», что требует вмешательства и поддержки со стороны государства.

На ООО «Телекарт-Прибор» Сергей Гриневецкий ознакомился с ходом производства тестовых кислородных концентраторов «Бриз-20». Это направление производства было внедрено из-за пандемии COVID-19 и нехватки достаточного количества медицинского оборудования.

Отмечается, что прибор «Бриз-20» является электрическим устройством, позволяющим получать кислород высокой концентрации с помощью молекулярной фильтрации воздуха физическим путём. Предназначен для проведения кислородно-воздушной терапии. Применяется в медицинских учреждениях, службах скорой и неотложной медицинской помощи, спасательных подразделениях, а также для индивидуального использования. Прибор соответствует техническому регламенту, всем соответствующим государственным стандартам и санитарным нормам.

В настоящее время предприятием уже реализовано 30 таких аппаратов, в ближайшее время будет выпущено ещё 40, за что Гриневецкий поблагодарил руководство ООО «Телекарт-Прибор».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство АО «ОПЗ» жидкого медицинского кислорода, согласно которому предприятие может производить и отгружать эту продукцию контрагентам по медицинскому назначению.