В Одессе будут собирать пикапы для армии

Одесский завод «Телекарт-Прибор» на базе автомобиля повышенной проходимости KIA KM450 — корейской лицензионной версии американского пикапа Kaiser Jeep M715 будет собирать пикапы для украинской армии.

Как сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на Думскую, эти машины заменят советские УАЗ-3151, которые сейчас стоят на вооружении.

Отмечается, что украинская армия берёт на вооружение южнокорейский автомобиль KIA KM450, который является лицензионной версией американского Kaiser Jeep M715 времён войны во Вьетнаме.

Государственные испытания новой командно-штабной машины пройдут в Вооружённых силах до конца нынешнего года, говорится в сообщении.

Кстати. Одесская фирма «Телекарт-Прибор» является одним из ключевых разработчиков радиоэлектронного и коммуникационного оборудования для нужд ВСУ. В прошлом компания уже передала на вооружение ВСУ командно-штабную машину К-1450 на базе бронетранспортёра БТР-70.

Как сообщала Одесса News, ООО «Телекарт-Прибор» освоил выпуск тестовых кислородных концентраторов «Бриз-20», позволяющих получать кислород высокой концентрации с помощью молекулярной фильтрации воздуха физическим путём. Предназначен для проведения кислородно-воздушной терапии. Применяется в медицинских учреждениях, службах скорой и неотложной медицинской помощи, спасательных подразделениях, а также для индивидуального использования. Прибор соответствует техническому регламенту, всем соответствующим государственным стандартам и санитарным нормам.

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