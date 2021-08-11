На Дунае появится новый речной порт

Дунайскую паромную переправу Орловка-Исакча планируют превратить в речной порт.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

«Мы хотим Орловку превратить не только в паромный, но и речной порт. То есть, чтобы маломерные суда тоже могли причаливать, в том числе иностранные. А пассажиры из Украины могли бы путешествовать по Дунаю в другие страны. Фактически, это будет речной вокзал», — рассказал заместитель председателя Одесского областного совета и один из инициаторов проекта Юрий Димчогло.

Отмечается, что сегодня гидротехнические сооружения переправы рассчитаны только на паромы, поэтому необходимо построить отдельный причал. На данный момент разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта и рассчитывается объём инвестиций.

Кроме того, планируется строительство паркинга для грузовых авто.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области планируется создание новой паромной переправы через Дунай — упрощение сообщения между городом Килия и румынским Килия-Веке.

Фото: ЦТС

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