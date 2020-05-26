С 1 июня в Одессе троллейбус №11 будет ходить по другому маршруту

Согласно распоряжению директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, в связи с многочисленными просьбами пассажиров в работу троллейбусного маршрута №11 внесены изменения.

С 1 июня работа троллейбусного маршрута №11 будет организована следующим образом:

в направлении движения к улице Архитекторской — от улицы Космонавта Комарова на проспект Небесной Сотни, проспект Академика Глушко, площадь Независимости, улицу Академика Королёва и далее по маршруту;

в направлении движения к железнодорожному вокзалу — от улицы Академика Королёва на площадь Независимости, проспект Академика Глушко, проспект Небесной Сотни, улицу Космонавта Комарова и далее по маршруту.

Отмечается, что на маршруте будут работать 6 троллейбусов.

Как сообщала Одесса News. с 23 мая возобновлена работа городского пассажирского транспорта в полном объёме в пределах количества сидячих мест и при условии соблюдения масочного режима водителями и пассажирами. При этом работники медицинских учреждений имеют первоочередное право посадки в общественный транспорт.