Инструкция к карантину: что можно одесситам с 23 мая

Для ослабления противоэпидемических мер в Одессе городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла ряд решений.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Так, с 23 мая решено:

— возобновить работу городского пассажирского транспорта в полном объёме в пределах количества сидячих мест и при условии соблюдения масочного режима водителями и пассажирами. При этом работники медицинских учреждений имеют первоочередное право посадки в общественный транспорт;

— возобновить проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 19 кв.м площади помещения, где проводится мероприятие;

— разрешить организацию проведения спортивных мероприятий на территории города до 50 человек и при отсутствии зрителей;

— проинформировать собственников отелей, расположенных на территории Одессы, о возможности возобновления деятельности отелей (без функционирования ресторанов, расположенных в них).



С 25 мая:

— разрешить пользование спортивными площадками и стадионами учреждений образования коммунальной собственности, которые расположены на улице, для учебно-тренировочных сборов спортсменов и учебно-тренировочного процесса игроков командных видов спорта и индивидуальных тренировок спортсменов;

— разрешить учреждениям общего среднего образования коммунальной собственности осуществлять приём документов детей для зачисления в учреждение в обычном режиме.



С 1 июня:

— обеспечить приём в дошкольных учреждениях города коммунальной собственности детей, родители которых официально подтвердят, что они работают во время карантина и не имеют возможности оставить ребёнка дома;

— организовать проведение комплексной психолого-педагогической оценки развития ребёнка городскими инклюзивно-ресурсными центрами, обеспечив первоочередное обследование детей, поступающих в первые классы и детские сады;

— проинформировать собственников спортивных заведений, залов, фитнес-клубов о возможности возобновления деятельности (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек).



С 10 июня:

— возобновить деятельность учреждений общественного питания, в частности, приём посетителей в помещениях;

— возобновить деятельность учреждений культуры, в т.ч. культурных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 5 кв.м площади помещения, где проводится мероприятие;

— проинформировать собственников учреждений, которые предоставляют услуги по размещению (хостелы), о возможности возобновления приёма посетителей.