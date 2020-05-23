Зачем глава СБУ приехал в Одессу

22 мая председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов посетил Одессу с рабочим визитом.

Как сообщается на сайте СБУ, Иван Баканов представил нового руководителя СБУ в Одесской области — Виктора Доровского, встретившись с личным составом областного подразделения.

Глава СБУ сказал, что с учётом стратегического расположения Одесской области, Служба безопасности Украины будет уделять региону ещё больше внимания, поскольку иностранные спецслужбы пытаются в регионе расшатать ситуацию.

«Одесская область — самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяжённостью границ, мощными морскими торговыми портами и серьёзным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем», — отметил Баканов.

Он добавил, что особенности региона возлагают на сотрудников Службы дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности в Одесской области.

«Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне», — подчеркнул Баканов.

Среди ключевых приоритетов Службы руководитель СБУ определил также противодействие любым проявлениям сепаратизма, защиту национальной государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.

Баканов также подробно ознакомился с результатами и перспективными планами по всем линиям работы Одесского управления СБУ.

По информации СМИ, Виктор Доровский — сын харьковского бизнесмена Александра Доровского — председателя наблюдательного совета ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье». Компания известна тем, что в апреле этого года реализовала Одесскому национальному медуниверситету запрещённые в Украине лекарственные препараты — «Фентанил» и «Сибазон» на общую сумму 1,5 миллиона гривен.

Как сообщала Одесса News, 13 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой управления СБУ в Одесской области Виктора Доровского.