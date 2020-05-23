К украинско-болгарскому конфликту по поводу разделения Болградского района: проблем нет

У Киева и Софии нет разногласий относительно прав болгарского сообщества в Украине и, в частности, в Одесской области.

Об этом шла речь 22 мая во время разговора заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Республики Болгария в Украине Костадином Коджабашевым, сообщает пресс-служба МИД.

Между Украиной и Болгарией нет разногласий относительно обеспечения прав болгарского сообщества в нашем государстве.

«Дипломаты всегда находят общий язык. Между Украиной и Болгарией нет разногласий относительно обеспечения прав болгарского сообщества в Украине. Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе», — отметил Боднар.

Заместитель министра подчеркнул, что административно-территориальная реформа в Украине никоим образом не влияет на уровень обеспечения прав нацменьшинств, в частности, болгарской громады Одесской области.

Собеседники также высоко оценили роль болгарской громады Украины в развитии отношений между двумя странами.

«Болгарская сторона отметила важность сохранения национальной, культурной и языковой идентичности болгарского национального меньшинства в Украине и выразила готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству по решению всех актуальных вопросов», — отмечают в МИД.

Во время встречи также была достигнута договорённость о продлении открытого и конструктивного диалога в этой сфере, в том числе на межпарламентском уровне.

Боднар поблагодарил болгарскую сторону за готовность передать в ближайшее время гуманитарную помощь Украине в виде медицинских средств защиты медиков.

В этот же день члены Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства провели встречи с полномочными представителями ряда местных общин и дополнительно обсудили вопросы, связанные с подготовкой к рассмотрению Кабмином проекта Перспективного плана формирования территорий громад Одесской области.

Как сообщил Укринформу председатель Комитета ВР Андрей Клочко, «мы убедились, в частности, что при разработке проекта Перспективного плана формирования территориальных громад Одесчины были учтены мнения жителей и депутатов сельсоветов Болградского района, которые высказались за создание пяти эффективных, финансово состоятельных ОТГ — Болградской, Кубейской, Огородненской, Криничненской и Васильевской», — отметил Клочко.

По его словам, люди принимали решения с соблюдением принципов и положений Европейской хартии местного самоуправления, которую ратифицировала Украина, а также Закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин» и реформы децентрализации власти.

Накануне утверждения Кабмином планов формирования территориальных громад областей председатели сельсоветов Криничного, Васильевки, Голицы, Калчева, Огородного и другие полномочные представители громад Болградского района Одесчины также встретились с лидером партии «Слуга народа» Александром Корниенко, чтобы высказать обеспокоенность по поводу принятой 20 мая парламентариями Болгарии декларации, касающейся административно-территориальной реформы в Украине. В частности, высказанного требования не разделять на пять территориальных громад Болградский район Одесской области в процессе админреформы.

Как сообщала Одесса News, парламент Болгарии 20 мая принял декларацию об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской громады, в которой выступил против разделения Болградского района Одесской области.

В заявлении болгарского парламента говорится о необходимости срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине в соответствии с действующими двусторонними соглашениями, в том числе теми, которые обеспечивают образование на болгарском языке.

Со своей стороны Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием парламентом Болгарии декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине.