На выборах в Болгарии пророссийская партия потерпела поражение

На досрочных парламентских выборах в Болгарии лидирует правоцентристская партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова.

Об этом сообщает BTA со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны после подсчёта 99,71% бюллетеней.

По итогам обработки голосов ГЕРБ получает 26,40% голосов избирателей. На втором месте – партия «Продолжаем изменения – Демократическая Болгария» (ЧП-ДБ) с 14,23% голосов. На третьем – пророссийская и националистическая партия евроскептиков «Возрождение», заручившаяся поддержкой 13,38% избирателей. Далее следуют «Движение за права и свободы – Новые начинания» (ДПС) – 11,45%, Болгарская социалистическая партия (БСП) – 7,57%, «Альянс за права и свободы» – 7,49%, «Есть такой народ » – 6,79%, MEЧ («Мораль, единство, честь») – 4,59% и «Величие» – 4,01%. Другие партии не преодолели четырёхпроцентный барьер для прохождения в парламент.

Бойко Борисов

Состоявшиеся летом предыдущие выборы также принесли наибольшую поддержку партии ГЕРБ, однако она не смогла создать устойчивое правительство. В августе президент Болгарии Румен Радев назначил новый технический кабмин, который возглавил бывший член ГЕРБ, ныне беспартийный Димитар Главчев.

Это уже седьмые выборы в страны за последние четыре года. Опросы общественного мнения показывают, что и эти выборы, вероятно, не позволят выйти из политического тупика, замедлившего экономические реформы в стране.

Одесса News информировала о парламентских выборах в Грузии 27 октября, результаты которых президент страны Саломе Зурабишвили отказалась признавать, т.к. они «тотально сфальсифицированы».

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