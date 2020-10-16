В Одессе на взятке в $45 тысяч погорела председатель избирательной комиссии

В Одессе задержали председателя одной из участковых избирательных комиссий и местного жителя, у которых в ходе следственных действий было изъято почти 45 тысяч долларов США, которые планировалось использовать для дальнейшего подкупа избирателей.

Об этом 15 октября рассказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщается на сайте НПУ.

По словам руководителя Нацполиции, за совершение правонарушения задержали председателя избирательной комиссии, которая в 2015 году уже была осуждена за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом, а также местного жителя.



«В ходе следственных действий изъято почти 45 тысяч долларов США, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определённого кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1 000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство — скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата», — сказал он.

Отмечается, что 15 октября задержали правонарушителей «на горячем».

Проводятся санкционированные обыски. Расследуется уголовное производство по ч.4 ст.160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.



Клименко в очередной раз подчеркнул, что все участники избирательной гонки обязаны соблюдать требования действующего законодательства.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада Украины приняла постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)».

Фото и видео: НПУ