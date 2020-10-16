АМКУ призвал одесских виноделов не выдавать свои напитки за французские

Антимонопольный комитет Украины призвал ЗАО «Одесский коньячный завод» отказаться от распространения на этикетках своей продукции обозначений, которые могут быть восприняты потребителями как информация об иностранном происхождении этих напитков.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, «такие действия (использование на этикетках винопродукции термина «шампанское» — ред.) содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде распространения ложной информации, вводящей в заблуждение потребителей», — говорится в сообщении.

Речь идет об изделиях предприятия «Шампанское Украины с названиями «GRANDE FRANCE» (ГРАНДЕ ФРАНСЕ) брют», «Шампанское Украины «GRANDE FRANCE» полусухое», «Шампанское Украины полусладкое», «Напиток винный игристый с фруктово-ягодным экстрактом розовый «ГРАНДЕ ФРАНСЕ РОЗЕ».



Эти напитки изготовлены на территории Украины и в их состав не входят виноматериалы французского происхождения. Единственное, что их связывает с Францией, — использование при производстве дрожжей, которые селектированы Институтом Энологии Шампани на виноградниках Франции.

Отмечается, что совокупность текстовой и графической информации, размещённой на этикетках напитков, может вызвать у потребителя впечатление, что данная продукция имеет отношение к Франции. Исходя из этого, действия ЧАО «Одесский коньячный завод» содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В АМКУ напомнили, что уже не первый раз обращают внимание производителей на нарушения, связанные с использованием обозначений, которые вводят в заблуждение потребителей, выдавая украинские напитки за иностранные. В частности, в июле АМКУ предоставил украинским производителям коньяков обязательные для рассмотрения рекомендации внести изменения в маркировку «грузинских коньяков» украинского разлива. А в декабре прошлого года аналогичные рекомендации были предоставлены производителям «грузинских вин» родом из Одесской и Николаевской областей.

Как сообщала Одесса News, День виноградаря и винодела будет отмечаться в Украине во второе воскресенье ноября.