В ночь на 18 октября в Лас-Вегасе Ломаченко выйдет на ринг против Лопеса

18 октября в 05.00 по Киеву в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бой между боксёром из Белгород-Днестровского Одесской области Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

Накануне боя чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко рассказал о плане на бой против Лопеса на финальной пресс-конференции перед поединком, сообщает vringe.com.

«Самое сложное в лёгком весе — преодолеть габариты и размах рук соперника, больше ничего. Здесь важна стратегия, умение быстро думать и быстро принимать решения. Это ключ к победе. Лопеса не научили следить за речью. Когда ты говоришь такие вещи, ты должен за них отвечать. Нельзя просто оскорблять человека, потому что он тебе не нравится.



Прежде всего я хочу выиграть этот бой. Но если будет возможность сделать это неприятным для него образом, я к этому прибегну. Не думаю, что он до конца понимает, с чем столкнётся. Я намерен затянуть его в глубокие воды, на дно, и держать его там без воздуха», — заявил Ломаченко.



В случае победы над Лопесом Ломаченко отберёт у американца титул IBF и станет абсолютным чемпионом лёгкого дивизиона.



Стали известны имена рефери и судей, которые будут обслуживать этот бой. Обязанности рефери исполнит Рассел Мора, судьи — Тим Четхэм, Джули Ледерман и Стив Вайсфельд.



Как сообщала Одесса News, Василий Ломаченко пообещал Лопесу «сделать больно» на ринге в Лас-Вегасе, чтобы отомстить за высказывания, которые тот допустил в адрес украинского боксёра.