Боксёр из Одессы Цотне Рогава одержал очередную победу в США

Одесский боксёр сверхтяжёлого веса Цотне Рогава одержал победу над американцем Терреллом Джамалом Вудсом в Сан-Хасинто (США).

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что Рогава победил Вудса единогласным решением судей по итогам 8 раундов – 80-71 (трижды).

В конце 5-го раунда Цотне отправил соперника на канвас, но продолжить серию досрочных побед одесситу не удалось. Бой Рогавы впервые в его профессиональной карьере прошёл всю дистанцию. До этого Рогава получил 7 побед нокаутом в 7 боях. В США для Цотне это был пятый поединок.

Одесса News информировала, что чемпион Украины в любительском боксе, участник Олимпийских игр в Токио-2020 Цотне Рогава дебютировал на американском ринге в январе 2024 года, тренировался в известном зале Brickhouse Boxing Club в США. В январе 2024 года Цотне нокаутировал американского боксёра Данте Уильямса также в первом раунде. В феврале Рогава одолел техническим нокаутом в первом раунде американца Джона Шипмана.

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