Великобритания отправила Украине военную помощи для усиления ПВО на $190 млн

Великобритания направила в Украину пакет военной помощи на сумму 150 млн фунтов стерлингов (более 190 млн долл.) для усиления противовоздушной и морской обороны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Sun.

О предоставлении помощи заявил в четверг министр обороны Британии Грант Шеппс.

«Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку Вооружённым силам Украины для удовлетворения их неотложных потребностей в средствах. Это включает в себя больше систем противовоздушной обороны по защите гражданского населения и инфраструктуры Украины, а также морские возможности для усиления Военно-морских сил», – сказал Шеппс.

Министр уточнил, что Соединённое Королевство вместе с союзниками направили радары противовоздушной обороны, приманки и системы радиоэлектронной борьбы стоимостью 70 млн. фунтов стерлингов. В то же время, остальные 80 млн фунтов стерлингов направили на небольшие лодки, разведывательные дроны и беспилотные надводные аппараты.

По словам Шеппса, этот пакет поможет защитить разрушенную украинскую инфраструктуру.

Одесса News информировала, что Великобритания является крупнейшим донором помощи Украине – страна уже выделила 500 млн. фунтов стерлингов.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy