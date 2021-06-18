Одесский актёр Георгий Делиев снимается в болгарском фильме

Известный одесский актёр, режиссёр и художественный руководитель театра “Маски-шоу” Георгий Делиев снимается в новом фильме “Край реки” о жизненном пути болгарина Фори в городе Вилково.

Картина «Край реки» — это совместное производство Одесской киностудии с болгарской кинокомпанией «Маджик Маунт», поддержанное Госагентством Украины по кинематографу и Болгарским национальным киноцентром.

Сюжет ленты интересен и насыщен. Из-за ряда случайных событий болгарин Фори оказывается в дельте Дуная. Он совершает непреднамеренное убийство… А ещё в этой местности, обитаемой липованами, он встречает настоящую любовь, а красота и атмосфера украинской Венеции дают ему понимание, что именно это место он искал всю жизнь…

«Этот фильм — драма о человеке, который пытается найти смысл жизни. Картина будет снята в стиле «роуд–муви» драмы, чтобы подчеркнуть, что Фори путешествует, ищет и не останавливается.. Моя режиссерская работа будет сфокусирована на создании захватывающего сюжета, который будет выделять тонкая драматургия и убедительная актёрская игра», — рассказал болгарский режиссёр Васил Барков.

Главную роль Фори сыграл болгарский актёр театра и кино Пенко Господинов. У него в багаже более 70 ролей в театре, кино и на телевидении. А в Украине он впервые и поэтому вечерами с радостью дегустировал местные блюда.

Георгий Делиев играет друга Фори — липованина Василия (предки рисовали иконы на липах). Василий бывший моряк, человек который перед встречей с болгарами живёт своей провинциальной жизнью, без планов на будущее. Вместе герои проходят разные жизненные ситуации, наполненные приключениями и смыслом… Георгию Викторовичу для роли даже пришлось выучить фразы на болгарском.

Большая часть съёмок прошла в Вилково и его окрестностях. Немного сложностей возникло при ночных съёмках с горением тростника… Съёмочной группе приходилось постоянно передвигаться по деревянным настилам и мостикам. И часто ночами, лишь освещая путь фонариками. Местные шутили, что везде пьяные шатаются из стороны в сторону, а у них вперёд-назад.

Впереди летние съёмки в Вилково и в окрестностях Софии, а премьера фильма пройдёт в Украине и Болгарии в 2022 году.

Как сообщала Одесса News, Одесская киностудия проводила съёмки художественного фильма «Улыбка львицы» на территории зоопарка.

Фото: Алёна Смилык

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