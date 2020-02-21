Стивен Кинг продал за $1 право на экранизацию своей книги студенту из Украины

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с известным писателем Стивеном Кингом на экранизацию его романа, по которому получил права на съёмку всего за 1 доллар.

Об этом сообщает портал Yabl.

Согласно документу, 19-летний Лавренюк получил права на экранизацию книги «Велотренажёр». При этом сделка обошлась студенту из Лбвова всего лишь в 1 доллар.

Ранее Стивен Кинг организовал программу Dollar Baby, в рамках которой разрешает экранизацию своих сочинений школьникам и студентам-кинематографистам, чем и воспользовался украинец, подав соответствующую заявку.

Положительный ответ на запрос Валентина был получен достаточно быстро.



Таких контрактов заключается от пяти до десяти ежегодно. Американский писатель Стивен Кинг комментирует продажу прав на экранизацию своего произведения так: «Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же, как когда-то протянули мне».

Лавренюк имеет на реализацию проекта время до конца 2020 года. Для студента это будет дебютная работа.

Сообщается, что так парень решил продолжить дело своего отца, Сергея Лавренюка, генпродюсера компании Solar Media Entertainment.