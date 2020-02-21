24 задержанных, 2 уголовных дела — итоги «минимайдана» в Новых Санжарах

В селе Новые Санжары Полтавской области во время протестов жителей в связи с размещением на территории села эвакуированных из Китая граждан полиция задержала 24 человека.

Об этом на брифинге в Новых Санжарах сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает Укринформ.



«Задержаны утром 17 человек, и ещё семеро — вечером. Расследование продолжается, действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка», — отметил Клименко, добавив, что в столкновениях пострадали девять правоохранителей, пятеро из них — серьёзно.

В полиции отметили, что группы агрессивно настроенных людей спровоцировали стычку, поэтому правоохранители вынуждены были прекратить групповое нарушение правопорядка.

“Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями. Кроме того, один мужчина пытался на автомобиле совершить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массовых волнений работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями закона”, — отметили в полиции.





По факту беспорядков в Новых Санжарах открыто два уголовных производства.



Жители села горящими шинами, блокированием подъездов к месту обсервации эвакуированных из Китая, камнями, криками «Ганьба» встретили кортеж автобусов с прилетевшими людьми и машин полицейского и медицинского сопровождения.



Местные жители говорят, что они не против украинцев, которые будут проходить обсервацию в их медучреждении, но, по их мнению, санаторий не готов к этой процедуре, потому что там не было проведено никаких спецмероприятий.



Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая дабы продемонстрировать украинцам, что им нечего бояться, решила уйти на двухнедельный карантин вместе с эвакуированными гражданами, о чём заявил Премьер-Министр Алексей Гончарук, проведший в селе заседание правительственного оперативного штаба.

«Министр здравоохранения символично согласилась находиться вместе с гражданами в этом учреждении, для того, чтобы своим примером показать гражданам Украины, что им ничего не грозит. Это достойная позиция», — подчеркнул Гончарук.

Премьер-Министр также пообещал, что в связи с событиями в Новых Санжарах Кабмин даст надлежащую оценку действиям чиновников — независимо от должностей.

«Я думаю, что действиям всех людей мы попробуем в ближайшее время дать адекватную оценку, независимо от того, какие должности они занимают».

В то же время он заявил, что для Украины ситуация, когда возникла потребность в эвакуации граждан, является новой. И, по мнению Премьера, все службы сработали должным образом.

«Это сложный процесс. У нас в истории Украины мы впервые таким образом эвакуируем своих граждан, и эта операция является фактически беспрецедентной… Конечно, невозможно просчитать все сценарии, но я абсолютно точно уверен, что в имеющихся обстоятельствах все службы сработали хорошо. Нет оснований сейчас считать, что кто-то находится в опасности», — отметил Гончарук.

Как сообщала Одесса News, в 11:50 20 февраля в харьковском аэропорту сел самолёт с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань. Всего 45 украинцев из 15 областей, в т.ч. Одесской, и трёх городов, 27 иностранцев, 22 члена экипажа и врачи. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля эвакуированные доставлены пятью автобусами в Новые Санжары на Полтавщине, где их разместили на карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Ранее аналогичные протесты с блокированием дорог проходили во Львовской и Тернопольской областях из-за информации о возможном размещении эвакуированных в медучреждениях этих регионов.

В Новые Санжары прибыли Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, глава МВД Арсен Аваков, председатель Национальной полиции Игорь Клименко, Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Фото: Укринформ, Нацполиция, Facebook

Видео: Громадське