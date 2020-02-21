В Одессе задержан директор госпредприятия за взятку более полумиллиона гривен

Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора одесского государственного предприятия, который требовал более полумиллиона гривен от руководителя охранной фирмы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По версии следствия, чиновник требовал «откаты» от директора фирмы, который обеспечивает охрану территории и зданий госпредприятия. Сумму ежемесячной «дани» за продление срока действия договора он установил в размере 205 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время встречи с предпринимателем чиновник выдвинул требование о предоставлении ему 553 тысяч гривен за период с декабря 2019 по февраль 2020 года. Под контролем правоохранителей предприниматель передал чиновнику оговорённую сумму двумя частями. Во время передачи второго транша в размере 500 тысяч гривен директора госпредприятия задержали в столице согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проверяется также возможная причастность к сделке работников правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2018 года в Одессе на взятке поймали работника СБУ, который с подельником требовал деньги у предпринимателя.

Фото: СБУ