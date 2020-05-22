Одесса приглашает в музеи и кино «живьём»

В выходные дни 23-27 мая уже меньше придётся держать руку на пульте. Постепенно снимаемые карантинные ограничения дают возможность посетить некоторые музеи, поехать на авто в кино, пойти в зоопарк, Ботанический сад.



Как всегда, выбор за Вами!

23-24 мая Одесский зоопарк открыт для посещений. Начало работы – с 9:00. Все посетители обязаны носить маски. На входе будет производиться измерение температуры. Каждый сможет воспользоваться дезинфицирующими средствами. Коллектив зоопарка постарается обеспечить гостям максимально комфортные условия пребывания.

23-24 мая Одесский ботанический сад национального университета им. И.И. Мечникова после карантина частично открылся для посетителей и приглашает на свою новую территорию по адресу: Французский бульвар, 48/50. Посещать можно небольшими группами по 2-3 человека. Экскурсии пока не проводятся.

Пока городские кинотеатры остаются закрытыми, одесским киноманам остаётся довольствоваться посещением автокинотеатров. Такая услуга работает на мемориале «411-я батарея». 23 мая – кинолента «Простая просьба», 24 мая — «Мелифисента. Владычица тьмы». Фильмы демонстрируются на русском языке на волне 99,1. Начало сеансов в 22:30. Стоимость билетов – 50 грн с машины.

С 22 мая в Одессе заработал автокинотеатр KINOLIFE на территории паркинга гостиницы «ОК Одесса» (Гагаринское плато, 5). 1-й и 2-й ряды автокинотеатра предназначены для автомобилей с кузовами седан, универсал, хетчбек и купе, 3-й и 4-й — для кроссоверов и минивэнов. Показы будут проходить каждый день по два сеанса: в 21:40 и 23:30. Картины будут показывать на большом экране, а звук транслировать — через FM-волну. Её укажут на билете. Стоимость билетов — 140 гривен. Один билет действует на одно парковочное место, то есть — на один автомобиль. Купить билеты можно только онлайн на сайте. Покажут две картины — биографическую драму «Против всех врагов: История Джин Сиберг» и «Best Erotic Shorts 2020».

23 мая Театр Дом клоунов покажет «Ромео и Джульетту» — феерическую комедию со счастливым концом в исполнении комик-труппы «Маски» по одноимённой пьесе Б.Барского, а 24 мая — комедию «Дон-Жуан». Начало в 19 часов. Стоимость билетов — 180-350 гривен.

23-24 мая открыт внутренний дворик Литературного музея для посетителей. Сотрудники музея с нетерпением ждут гостей, но предупреждают о необходимости соблюдения дистанции и масочного режима.

23 мая в Музее современного искусства Одессы пройдёт событие под красноречивым названием Post-quarantine. В рамках мероприятия состоится лекция ресторатора и коллекционера Дмитрия Сикорского о коллекционировании, перформанс группы P.L.O.T. «ПерСолнце» посвящённый наблюдению за Солнцем. Также состоятся сразу две авторские экскурсии — от Владимира Чигринца по музейной экспозиции и арт-критика Ute Kilter «It’s my life-2. Танатологические штудии». Все события, за исключением экскурсий, пройдут во дворе МСИО с 12:00 до 19:00. Вход – free donation.

По 25 мая в социальной сети Facebook онлайн-флешмоб, приуроченный Дню вышиванки. Принять участие во флешмобе может каждый желающий. Для этого нужно на своей странице в Facebook разместить фото в вышиванке и подписать «С Днём вышиванки, Украина!!!» Пост необходимо обозначить хэштегами #КППаркиОдессы, #незалежні. После завершения карантина все участники флешмоба приглашаются на праздничный концерт, который состоится на сцене открытой концертной площадки «Ракушка» в парке имени Т.Г. Шевченко. Участники получат памятные призы, подготовленные коммунальным предприятием «Парки Одессы», а победитель — главный приз от магазина украинской одежды и сувениров.

По 5 июня Координационный центр по предоставлению правовой помощи проводит онлайн-конкурс детских рисунков «Страна моих прав». Участники – дети до 18 лет. Принять участие в конкурсе, узнать об условиях участия, ознакомиться с детскими работами и проголосовать за понравившийся рисунок можно на официальном сайте конкурса http://art-konkurs.legalaid.gov.ua Тема рисунков – права детей. Чтобы подать работу на конкурс, дети с помощью родителей должны зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить фотографию или сканированную копию рисунка. После прохождения модерации она появится на сайте для дальнейшего голосования.

23-24 мая любителей изобразительного искусства приглашают поучаствовать в онлайн-проекте «Симфония живописи» за чашкой кофе: неделя о высоком». На странице проекта в сети Facebook будут проходить лекции от ведущих искусствоведов города. По словам организаторов, проект «призван соединить несущие грани искусства». Участие в нем принимают семь спикеров, которые расскажут о «битве» современного и классического искусств, о творчестве и психотерапии и о музыке и живописи. Стоимость участия равняется стоимости чашки кофе (37 грн). Регистрация — по ссылке.

Уютных выходных!

Главное фото: Гергий Гергая «Вот оно, счастье»