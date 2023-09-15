Находящийся в СИЗО Коломойский получил новое подозрение в коррупции

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

Об этом сообщает СБУ в Одесской области.

По материалам СБУ ему сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платёжными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления); ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершённое организованной группой, в особо крупных размерах); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путём).

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. грн. Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. Члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США. Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счёт Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.

Одесса News информировала, что в феврале 2023 года СБУ и БЭБ провели обыски в доме Коломойского, связанных с расследованием дела, касающегося компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта» — растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн, уклонении от уплаты таможенных сборов «на огромные суммы».

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