Датская компания «Maersk» представила первое в мире судно на метаноле

Крупнейший в мире морской грузоперевозчик, датская компания Maersk, представила первое в мире судно, работающее на биотопливе (метанол).

Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Укринформ.

Название судна Laura Maersk было объявлено в порту Копенгагена в четверг во время церемонии, в ходе которой «крёстная мать» судна, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разбила бутылку шампанского о борт судна.

«Это новое «зелёное» судно — это прорыв, который нам потребовался, но у нас ещё впереди долгий путь, прежде чем мы достигнем нулевых выбросов», — заявил гендиректор компании Винцент Клерк.

К 2040 году Maersk ставит перед собой амбициозную цель в отношении нулевого выброса парниковых газов и преследует цель транспортировать минимум 25% океанских грузов с использованием экологически чистого топлива до 2030 года.

Отмечается, что Maersk заказала 24 дополнительных судна на метаноле. Их доставка ожидается в период с 2024 по 2027 годы.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года на востоке Гренландии сел на мель норвежский круизный лайнер, на борту которого находились 206 пассажиров.

Фото: Maersk

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy — будьте в курсе важнейших событий.