Компания Hyperloop закрывается и распродаёт активы

Компания Hyperloop One, которая стремилась обеспечить транспортировку людей и грузов на большие расстояния через герметичные металлические трубы со скоростью звука, закрывается и распродаёт свои активы.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Bloomberg.

Отмечается, что компания уволила большинство своих сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, включая тестовый трек и оборудование. Другим работникам, которым поручено наблюдать за продажей активов, сообщили, что их работа в компании завершится 31 декабря. В начале 2022 года в компании работало более 200 человек.

Издание утверждает, что Hyperloop One, когда-то известный стартап, собрал более 450 миллионов долларов США с момента основания в 2014 году. Компания построила небольшой тестовый трек вблизи Лас-Вегаса, чтобы развить свою транспортную технологию, и некоторое время называлась Virgin Hyperloop One после инвестиций Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона. Однако Virgin отказалась от бренда после того, как в прошлом году стартап решил сконцентрироваться на перевозке грузов, а не людей.

Дубайский конгломерат DP World поддерживал Hyperloop One с 2016 года и владеет контрольным пакетом акций. Остальные интеллектуальные собственности стартапа будут переданы DP World.

Для справки. Концепцию транспортной системы Hyperloop в 2013 году предложил американский предприниматель Илон Маск. Она предполагала создание системы, в которой пассажирские капсулы перемещаются по трубам с пониженным давлением на скорости, близкой к скорости звука. Предполагалось также, что развитие Hyperloop позволит существенно ускорить перемещение людей и снизить пробки на дорогах.

Одесса News информировала, что в 2017 году министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что с 2018 года Украина перейдёт к планированию пилотного проекта скоростной транспортной системы Hyperloop в Днипре. Национальная академия наук Украины подтвердила перспективность внедрения технологии Hyperloop в Украине.

После Омеляна следующий министр инфраструктуры Владислав Криклий в 2020 году заговорил о высокоскоростном сообщении между Киевом и Одессой, подчеркнув, что из Одессы в Киев можно будет попасть по Hyperloop за 1,5 часа. Впоследствии он заявил об абсурдности идеи строительства Hyperloop в Украине.

По оценке Ukrainian Institute for the Future стоимость Hyperloop «Киев-Одесса» составит 3,6 млрд долларов за 488,4 км пути, а для покрытия только эксплуатационных расходов стоимость билета будет 19,8 долларов (518 гривен по курсу 2017 года). Согласно другим подходам, чтобы проект был окупаемым через 30 лет, цена билета должна быть не менее 4384 гривен.

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