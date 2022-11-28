Стейкинг на биржах и через провайдеров: в чём разница подходов

Особенность, которая отличает crypto staking, – это технология, которая не только обеспечивает доход, но и направлена на поддержание проекта. С помощью этого подхода достигается консенсус, который необходим для поддержания безопасности сети.

Для инвестора такой инструмент можно отнести к пассивному виду дохода, так как вся суть процесса – обеспечить получение дополнительного заработка.

Стейкинг криптовалют на биржах: особенности процесса

Торговая платформа в отличие от других аналогов взаимодействует с пользователями, предоставляя блокчейну выбранного проекта надёжную и беспрерывную валидацию. Несколько плюсов, которые гарантирует криптовалютная биржа, открывая доступ к стейкингу:

Стабильный процент прибыли, который предложен стейкинг-планами. В таком случае доход способен перекрыть потери пользователя, если стоимость монеты резко упадёт.

Криптобиржа даёт возможность монетизировать активы, которые не заняты в торговли, и дополнительно диверсифицировать доходные потоки.

Вместе с условиями и возможностями стейкинг-планов, пользователям доступны дополнительные способы получения дохода.

Трейдеру необходимо только выбрать подходящую торговую платформу и актуальный стейкинг-план. Для этого необязательно знать, как работает стейкинг, и в чём его технические особенности. Потребуется только выбор таких параметров, как сумма, количество дней блокировки и процент дохода.

Стейкинг через провайдеров: фундаментальные отличия

Заработать на криптовалюте также можно через провайдеров. В этом случае вам нужно будет только приобрести криптоактив, а после – передать в пользование. Характеристики, которые стоит учесть перед работой с провайдерами:

Стейкинг-провайдеры предусматривают снятие процента от заработанной суммы для покрытия собственной комиссии.

Один из недостатков стейкинг-пула – отсутствие подписи блока, из-за чего пользователь не всегда может получить награду.

Стейкинг на DeFi остаётся достаточно рисковым, так как представленная среда привлекает много мошенников из-за того, что она активно развивается. Стоит задуматься о безопасности, если предложено высокое вознаграждение поставщикам ликвидности.

Сегодня биржи предлагают разнообразные планы и варианты получения дохода, что открывает больше возможностей перед трейдером. В ТОП популярных по многим показателям ресурсов, которые предоставляют возможность выбора наиболее подходящего плана стейкинга, входят криптовалютные биржи WhiteBIT, KuCoin, Binance.