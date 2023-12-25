Одесситы вновь вышли на акцию протеста против расточительства в военное время

В Одессе под зданием облгосадминистрации прошёл митинг, на котором граждане требовали от властей обратить внимание на то, что от уместных действий и расходов в тылу в значительной степени зависит победа на фронте.

Об этом сообщает Укринформ.

Митингующие пытались донести до центральных и местных властей, что при распределении бюджетных средств приоритетным направлением является поддержка ВСУ, а также первоочередные расходы – медицинская защита и образование.

«Необходимо полностью устранить коррупционные факторы во время затяжной войны и расставить приоритеты в собственных расходах. Надо, чтобы наша власть задумалась над тем, что нужно производить больше высокотехнологичного оружия. Это напрямую сохранит многие жизни украинцев», — считает участник пикета волонтёр Михаил Баркар.

Ещё одно требование участников пикета – отмена «поправок Лозового», которые помогают коррупционерам избегать ответственности.

Основным отличием акции под зданием Одесской ОВА от митингов, которые проводят на Думской площади под мэрией, являются адресации требований: областным депутатам, центральной власти и тем, кто формирует областной бюджет.

«Мой сын сейчас на фронте, он в армии с начала войны. Впервые приехал в отпуск в октябре, я не видела его почти год и смогла наконец обнять. Он привёз мне этот флаг. Я буду выходить дальше – до тех пор, пока в этом будет необходимость. Потому что я хочу, чтобы у наших бойцов было больше шансов вернуться домой живыми», – сказала участница акции Алла Засухина.

Как сообщала Одесса News, в Одессе каждую субботу, начиная с 28 августа, проходят митинги вблизи здания горсовета. Одиночный пикет тогда анонсировала глава Благотворительного фонда «Корпорация монстров», волонтёр Екатерина Ножевникова. К ней присоединились 50 человек. Они требовали отменить тендер на ремонт здания Киевского суда за 106 млн грн и не тратить бюджетные средства на другие неотложные нужды, в частности, ремонт фасада ТЮЗа и озеленение города.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy