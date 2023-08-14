Идентифицированы военные РФ, причастные к обстрелу в июле исторического центра Одессы

Российских командиров, в июле атаковавших Одессу, идентифицировали журналисты издания «Телевидение Торонто».

Об этом 13 августа стало известно из их ютуб-канала.

По данным представителей СМИ, в ночь на 19 июля армия РФ ударила по городу ракетами «Оникс», запускаемыми береговым ракетным комплексом «Бастион» из Казачьей Бухты в Севастополе. 23 июля на исторический центр Одессы также выпустили ракеты типа Оникс. Тогда разрушения получили памятники архитектуры, жилые дома и Спасо-Преображенский собор.

В Крыму БРК «Бастион», по данным журналистов, находится на вооружении только у 15-й отдельной бригады береговой обороны. Её создали сразу после оккупации Крыма на базе воинской части, которая до этого находилась в Дагестане. В 2020 году командиром 15-й ракетной бригады РФ стал Алексей Щербак. Он продолжает работать до сих пор, поэтому, вероятно, причастен к обстрелам Украины, в частности, к обстрелу исторического центра Одессы.

Его супруга Галина Щербак также служит в Черноморском флоте РФ. Кроме того, родственники Алексея Щербака живут в Одесской области.

Также участие в обстрелах мог принимать командир дивизиона «Бастион» Александр Мямлин, отвечающий за то, чтобы береговые ракетные комплексы были выведены для пусков как можно скорее. Он приехал в Крым из Краснодарского края, у него есть жена и дочь.

Вместе с ними может быть причастен капитан Алексей Вавилов – начальник пусковой установки, командир ударной батареи БРК «Бастион». Он служил в Дагестане. В 2014 году приехал в Крым, когда там создавали 15-ю ракетную бригаду. Вавилов управляет запуском ракет. Его жена занимается радиосвязью и служит в российской армии.

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