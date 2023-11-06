Одесситы продолжают протестовать против бездумного транжирования средств бюджета

Более тысячи одесситов вновь собрались в выходные дни у городской мэрии с требованием направить средства бюджета на помощь ВСУ.

Об этом передаёт коррепондент Одесса News.

Участники акции скандировали: «Власть, услышь общину», «Налоги на фронт», «Жизнь защитникам», «Нет — бессмысленным тендерам и всё — для Победы».

Первая подобная акция прошла 28 августа. Участников возмущает заключение в военное время тендеров на реконструкцию здания Киевского райсуда, дорогостоящий ремонт фасада Театра юного зрителя; выделение более 30 млн гривен планируется выделить на ремонт дорог в селе Дачное и многие другие подобные проекты.

По словам организатора митингов волонтёра Екатерины Ножевниковой, «если бы мы не вышли с вами два с половиной месяца назад на улицу, так бы все на диванах дома возмущались, а «трава по 2 млн и дальше бы косилась». А так по всей стране «лёд тронулся, господа присяжные заседатели», но нам бы ещё с городом как-нибудь диалог наладить, потому что ёлки отменили, а суд, летняя форма, театры и дом Руссова всё еще с нами, к сожалению. А ещё добавился ремонт скамеек в Стамбульском сквере, который закрыт!!!».

Одесса News информировала, что в Одессе продолжаются массовые акции протеста с требованиями к власти прекратить тратить бюджетные деньги с их налогов на неприоритетные цели с коррупционными рисками.

Фото: Думская

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