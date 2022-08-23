Враг угрожает югу Украины авиацией и морскими ракетоносителями

Враг продолжает угрожать югу Украины авиацией и кораблями-ракетоносителями.

Как сообщил ночью в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины, противник, скованный на суше, сосредоточен на дистанционных обстрелах и авиационных ударах.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 22.08.2022

В течение вчерашнего дня ракетой Х-59 воздушного базирования атакована Одесская область по объекту инфраструктуры и николаевский регион — ракетой Х-31, направленной ​​в район Коблево и сбитой силами противовоздушной обороны над морем.

Вертолётами и штурмовой авиацией враг 8 раз атаковал наши позиции вдоль линии столкновения. «Без наших потерь», — констатирует полковник «Юга».

В то же время в Чёрном море вдоль крымского побережья маневрируют 13 кораблей, которые укрываются в тех районах, которые безопасны от ракетных ударов. Из этих кораблей 4 ракетоносителя, среди которых один подводный, оснащены 28 ракетами типа «Калибр».

Противодействуя врагу на южном фронте, авиация Вооружённых сил Украины 22 августа нанесла удар по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских войск и их опорному пункту. Также ВСУ ударили по складам боеприпасов и средствам противовоздушной обороны россиян.

Оперативное командование «Юг» подтвердило, что российско-оккупационные войска на юге Украины за истекшие сутки потеряли 17 солдат, один зенитно-ракетный комплекс «Бук», один комплекс «Сани» калибра 120 мм, 5 единиц автомобильной и бронированной техники, склад боеприпасов в Каховке, нанесли существенный удар по Антоновскому мосту, подтверждена «значительная степень повреждения» моста через Каховскую ГЭС.

Как сообщала Одесса News, российские захватчики утром 22 августа нанесли ракетный удар с моря по одному из объектов сельскохозяйственной инфраструктуры пгт Затока Одесской области.

На главном фото морпех с позывным «Денвер».

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ, Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook, Армiя INFORM

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