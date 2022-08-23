Минута молчания: светлая память всем погибшим в войне

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

«Десятки тысяч жизней — цена этой войны», сказал Президент Владимир Зеленский.

«На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день. Теперь число погибших в день сократилось до 30 и около 250 раненых, отметил Президент в июле.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 9 тыс. украинских военнослужащих, — заявил 22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Министр обороны Украины Алексей Резников не называет точное количество погибших, но «надеется», что эта цифра не превышает 100 тысяч человек.

Информация о потерях ВСУ в войне с Россией является государственной тайной во время военного положения, напомнила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Точное количество погибших гражданских лиц также неизвестно. По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, состоянием на 4 июля насчитывается 4 889 убитых (1 862 мужчины, 1 264 женщины, 137 девочек и 157 мальчиков, а также 41 ребёнок и 1 428 взрослых, чей пол пока неизвестен).

Известно, что с начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей. В Мариуполе общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек. В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1332 тела мирных жителей, более 600 из которых погибли от стрелкового оружия. Захоронения продолжают находить. Только в Бучанском районе Киевской области во время российской оккупации погибло 1137 мирных жителей, из них 461 человек – в Буче. В Николаевской области в результате обстрелов оккупантов погибли 300 мирных жителей. В самом Николаеве погибли 112 мирных граждан, в их числе ребёнок. В Донецкой и Луганской областях, где идут интенсивные бои и бомбардировки, погибли 2844 гражданских человека (данные ООН). Число погибших в результате ракетного удара РФ по Виннице 17 июля составило 24 человека.

Считается, что фактические цифры погибших значительно выше.

С начала вторжения РФ в Украине погибли 32 журналиста, 18 медиков, 100 спортсменов и 8 тренеров, 27 работников НАК «Нафтогаз Украины», 54 железнодорожника.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 22 августа погибло 373 ребёнка.

«Каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и громадах Украины, которые нам ещё предстоит освободить. Должны помнить всегда, что выстояли благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, которых убили оккупанты», – сказал Президент Зеленский.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, житель Южного Одесской области Алексей Дорошенко погиб в августе во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

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