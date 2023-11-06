Одесский облсовет проголосовал за проведение конкурса, который обойдётся в 5 млн грн

Одесский областной совет на очередной сессии проголосовал за проведение конкурса на лучший населённый пункт. Бюджету это обойдётся в 5,5 млн. гривен.

Депутат Юлия Чухало перед голосованием по этому вопросу предлагала коллегам отложить финансирование проекта до окончания военного положения в стране. Но депутаты проигнорировали её предложение.

«5,5 млн гривен – это 70 дронов для военных», — отметила депутат, назвав подобные решения «подрывом обороноспособности нашей страны».

По словам Юлии Чухало, сейчас выделять деньги на конкурс, который будет оценивать количество заасфальтированных дорог в населённых пунктах, это и есть подрыв обороноспособности Украины.

Несмотря на это, 43 депутата областного совета поддержали этот проект решения. Фракция «Европейской Солидарности» в голосовании не участвовала. Руководитель «Евросолидарности» в Одесском облсовете Михаил Шмушкович обратился к председателю облгосадминистрации Олегу Киперу с просьбой не выделять бюджетные деньги на эти цели до окончания войны.

Во время этой же сессии Юлия Чухало предлагала депутатам проголосовать за прекращение награждений часами и другими отличиями на период военного положения всех, кроме военных, спасателей, врачей и волонтёров, однако депутаты тоже отказались поддержать её.

Ранее депутаты облсовета приняли решение потратить почти полмиллиона гривен на часы, чтобы наградить ими членов «Совета мира». Также облсовет собирается потратить 21 млн. гривен на экологию, а ещё 60 млн. — на содержание и развитие автомобильных дорог региона.

Одесса News информировала, что с августа 2023 года в Одессе граждане выходят на протестные акции, требуя прекращения расходов на благоустройство на время войны и увеличения средств в местных бюджетах на 2024 год на помощь силам обороны.

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